与野党は、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案について、あす衆議院の内閣委員会で審議入りすることで合意しました。自民、日本維新の会の与党と国民民主党、参政党が共同で国会に提出した国旗損壊罪の制定に向けた法案は、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で国旗を傷つけることなどを処罰の対象にするとしています。与野党は、きょう開かれた衆院・内閣委員会の理事懇談会で法案の扱い