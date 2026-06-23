お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。テレビドラマ出演者によるダンス動画に苦言を呈した。この日は「MC毒出しノート2026上半期」と題し、MCの久保田とウエストランド井口浩之が日頃抱いている不満や怒りを文章で発表した。ドラマ好きという久保田は「台本があり、世界観があり、感情を持っていかれるのがドラマです。でもド