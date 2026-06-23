ティアライズが運営するブランド「アクリルグッズと名入れギフトTICO」は6月16日、ペインター「モニョチタポミチ」とのコラボ商品全6種類を、楽天市場にて販売開始した。7月16日までの期間限定で販売する。マカロンリングチャーム今回のコラボでは、クールで気ままなキャラクターたちを、透明感やラメが映えるカラフルなアクリルアイテムに落とし込んだ。ぎょうざちゃんなどの魅力を引き立てる仕様にこだわり、チャームやヘアピン