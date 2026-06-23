ホビージャパンは6月11日、バイク漫画「バリバリ伝説」の主人公・巨摩郡が駆る「Honda CB750F」の1/24スケールダイキャスト製完成品バイク模型の予約を、直営店「ポストホビー」および全国の模型取扱店にて開始した。HJB240201BDパッケージ同商品は、全長約9cmの手のひらサイズながら、綿密な実車取材をもとにエンジンやメーター周り、ブレーキなどのディテールを忠実に再現した。一度限りの限定生産モデルとなる。メーター周り