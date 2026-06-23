ホロニックは6月18日、東海地区初進出となる体験型ホテル「セトレ キャナル 名古屋」を開業した。セトレ キャナル 名古屋同ホテルは、「中川運河から、未来を編む滞在」をコンセプトに、地域の食材、森の恵み、アート、職人技術を滞在体験へと昇華させ、ホテルそのものが旅の目的地となる空間を目指す。中川運河再生プロジェクトの象徴的な施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」の中核をなし、名古屋駅から徒歩圏でありながら都市の喧騒か