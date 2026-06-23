ワイヤードビーンズは6月18日、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、人水陶苑(愛知県常滑市)との取り組みにより製造した「生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑」を発売した。生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑(左から 朱泥・白泥・黒泥)同シリーズは日本の職人の手づくりによる本物のプロダクトを通じて職人と顧客をつなぐシリーズであり、現在は47都道府県の窯元との取り組みを進めている。今回の舞台である愛