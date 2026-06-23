交際を始めて４年近くになる米俳優ブラッド・ピット（６２）と宝石デザイナーで実業家のイネス・デ・ラモンさん（３３）が、実質的にはすでに夫婦関係にあると米芸能サイト「レイダー・オンライン」が２２日伝えた。ある内部関係者は同サイトに、ピットがデ・ラモンさんを「ワイフ（妻）」と呼んでいるとし、「ブラッドとイネスは夫婦同然の状態で、その関係はもうしばらく前から続いている」と指摘。「彼は彼女を全面的に信頼