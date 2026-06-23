FEATHERAQUA JAPANは6月18日、髪を整えながら乾かすという発想から生まれた新しいヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」を発売した。モイストフロー ヘアドライヤー同製品はサロン品質のヘアケア性能を取り入れながら、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立したプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデル。低温設計、温冷自動切替、大風量速乾を組み合わせた独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow」を採用している。髪