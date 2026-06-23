日本百貨店は6月20日、全国の産地から直送される旬の生鮮三品を販売する新企画「産直 とれたて！美味いもの市」を開始する。山形の初夏を代表する果実「佐藤錦」新企画第1弾では、山形県の初夏を代表するさくらんぼ「佐藤錦」を数量限定で販売する。代表生産者である阿部隆幸さんらの栽培技術により、樹上で完熟するまで大切に育てられた実だけを朝摘みして速やかに出荷するため、産地直送ならではの鮮度と濃厚な味わいを楽しめる