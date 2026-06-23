6月13日から26日にかけて、オランダとベルギーを歴訪されている天皇皇后両陛下。20日正午ごろ（現地時間）には、オランダを出発し、ベルギーに到着された。「19日には、ご訪問先のプリンセス・マキシマ小児がんセンターで、天皇陛下と雅子さまはオランダのウィレム＝アレクサンダー国王夫妻とお別れのご挨拶をされました。国王夫妻は、センターの子どもたちに『日本から来た大切なお客様だよ』と紹介。お別れの際には、国王は陛下