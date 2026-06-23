「夏になると、よくこの海岸で女の子に声をかけていたよ」千葉県内の太平洋に面した閑静なリゾート地。ボビー・オロゴン容疑者（60）がかつて所有していた別荘周辺を訪ねると、地元住民からはそんな声が聞かれた。千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いがあるとして、千葉県警は6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者を逮捕した。本人は「事実は全く違います」と容疑を否認している。近年は投資家としても知られて