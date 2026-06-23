女優キム・ミンハの激痩せした近況に、ファンから心配の声が相次いでいる。6月22日、キム・ミンハは個人インスタグラムのストーリーズを更新し、数本の動画を公開した。【写真】キム・ミンハ、9kg減量で“激ヤセ”公開された映像には、白いホルターネックトップを着てカメラを見つめるキム・ミンハの姿が収められている。特に、しゃがんだ状態で小さな紙コップを両手で包み込むように持つ姿が目を引いた。華奢な腕や肩のラインに加