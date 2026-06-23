「しゃぶしゃぶ･日本料理 木曽路」は、2026年6月24日から8月7日までの間、北海道産の食材を生かした多彩なメニューを取りそろえた「北海道祭り」を全国の店舗で開催する。木曽路の「北海道祭り」は、過去の開催でも人気を博した人気の企画。「北海道産毛がに姿盛り」をはじめ、帆立やたこなど、北の海が育んだ海の幸を取り揃えた。【「北海道祭り」メニュー画像はこちら】◆北海御膳(税込3,850円)まろやかなコクが染み渡る木曽路特