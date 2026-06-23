入試や期末テストなど重要度の差はあれど、総じて試験勉強は苦しいものです。そんな辛い状況にある彼女をうまく励ますことができれば、彼氏として惚れ直してもらえるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「試験勉強中の彼女を感激させるLINE」をご紹介します。【１】「眠くなったら電話しな」と返事を急かさない「返事をせっつかれると、勉強に身が入らない」（10代女性）