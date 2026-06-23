◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島・辰見鴻之介内野手が２３日、出場選手登録を抹消された。球団は前日２２日に広島市内の病院で「左膝内側側副じん帯損傷」と診断されたと発表。ここまでリーグ３位の１６盗塁をマークしている代走の切り札が、離脱となった。新井監督は「重傷ではない。最短（１０日間での１軍復帰）も視野に入れているが、マストではない。万全にして戻ってきてほしい。彼は