芸能界には、元プロ野球選手の父親を持つ「2世」が意外にも多く存在する。桑田真澄氏の息子でタレントのMattをはじめ、山田裕貴、吹石一恵などの父親が元プロ野球選手であることはメディアでも公表されており有名だ。そこで今回は、売り出し中の俳優の中から、実は父親が超有名な元プロ野球選手だった2人をピックアップしたい。◆父は名将・工藤公康、独自の道を歩む工藤阿須加まず1人目に紹介するのが、7月から放送がスター