お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人が２３日に自身のＸを更新。急性すい炎のために入院し、手術を受けたことを報告した。オール巨人は「ご心配を掛けてます」と書き出し、「実は１７日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」と腹痛があったと報告。さらに「次の朝．病院から（電話の絵文字）血液の数値が異常です．で即吹田市民病院に入院．急性膵炎（すいえん）でした」と血液検査の結果の写真を添えた。続けて「