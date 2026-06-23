TSUZUMI（ME:I）(C) 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. ME:IのTSUZUMIが23日、都内で開催された『モアナと伝説の海』スペシャルイベントに登壇。実写映画『モアナと伝説の海』主人公・モアナの日本版声優に決定した。ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が実写映画化。7月31日に劇場公開を迎える。主人公は、愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していく“海に選ばれ