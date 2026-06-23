「誰かが言うべき」と分かっているのに、誰も口にできない……そんな空気が流れること、ありませんか？今回は、そんな場面に遭遇したある女性が、電車内で目にした出来事をご紹介します。◆優先席に座っていた若い男性西 由依さん（仮名・29歳）は、ある日の夕方、帰宅ラッシュの電車の中で優先席の前に立っていました。吊り革がわずかに揺れるたび、車内には疲れた空気が漂います。「目の前には、優先席なのに足を大きく広