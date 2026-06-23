トランプ米大統領はG7サミット終了後の6月17日、フランス・ヴェルサイユ宮殿でマクロン大統領らが見守るなか、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名した。アメリカとイランの代表団は21日、スイスで署名後初の協議に臨んだが、イラン側が途中退席するなど、交渉の前途は多難だ。そうしたなか、もう一方の当事者であるイスラエルは、敵対するレバノンへの攻撃を続けている。国際政治学者の舛添要一氏がイスラエルのネタニヤ