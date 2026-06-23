６月２０日の函館で新馬勝ちしたノリヤンモーニン（牡２歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父モーニン）は函館２歳Ｓ（７月１９日、函館）に向かう。７日の阪神でデビューＶを飾った同厩舎のビスケットサンドは状態が整えば、中京２歳Ｓ（８月３０日、中京）を目標にする。しらさぎＳ６着のミニトランザットは放牧を挟み、中京記念（８月１６日、中京）へ。ダービー卿ＣＴ７着のゾンニッヒは安達太良Ｓ（７月１１日、福島）を予定。パラ