お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が21日、オフィシャルブログを更新。ダイエットの経過を報告するとともに、単独ライブに向けた意気込みをつづった。 江上のブログでは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長記録のほか、おいしそうな手料理や仕事の様子などを発信している。 また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイ