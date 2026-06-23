連日、熱戦が繰り広げられているFIFAワールドカップ2026北中米大会。日本そして世界を熱狂させているこのビッグイベントを音楽で盛り上げているのが、コロンビア出身の人気歌手シャキーラ（49）だ。「史上最も興行収入の高いツアーを行ったラテン系アーティスト」としてギネス世界記録にも認定されている彼女は、今大会の公式ソング「Dai Dai」を手がけ、先日の開会式で圧倒的なパフォーマンスを披露して観客を沸かせた。そん