すべての学びは「なぜ？」から始まる。BOSS E・ZO FUKUOKAで開かれた、お金の教養講座こんにちは。みんなの銀行広報 兼 公式note編集長の市原です。去る4月12日（日）、デジタルバンク「みんなの銀行」はみずほPayPayドーム福岡隣の複合エンターテインメント施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」にて、高校生とその保護者を対象とした金融教育イベント「BANKING IS PLAYABLE」を開催しました。2022年度から高等学校での金融教育が拡充され、