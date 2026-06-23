２２日、新型自動車コンテナを初めて全車両に導入し、重慶市の団結村センター駅で出発を待つ中欧班列。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月23日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」X8013便が22日、長安汽車製の自動車182台を載せて重慶市の国際貨物専用ターミナル、重慶団結村センター駅を出発した。長さ40フィート、総重量35トンの汎用自動車コンテナが初めて全車両に導入され、輸送効率が大