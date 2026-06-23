NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。ヤクルトは石井巧選手を1軍登録しました。ドラフト6位ルーキー石井選手は5月13日の試合ではプロ初安打となるタイムリーツーベースを放ちました。ここまで7試合で18打数2安打の打率.111という成績です。1日に登録抹消され、ファームで再調整。7日から7試合連続安打を記録など調子を上げています。