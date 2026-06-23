「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が22日、自身のXを更新し、舌ペロしたチャイナ服姿のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。【写真】Iカップの谷間が丸見え！むちむちチャイナ服姿の麻倉瑞季定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「むちむちチャイナ」と写真を投稿。Iカップの谷間が丸見えで、これにファンは「うわぉ！目のやり場に困るやつ」