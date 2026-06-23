ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、現在活動休止中の花田藍衣との専属契約を解除したことを発表した。花田は５月１日に活動を休止し、休養することを発表。その過程で特定のファンとの複数回におよぶ繋がりが発覚したことなどから「総合的な判断」と理由を説明している。花田は２０２４年にグループに加入。６５枚目シングル「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」で表題曲初メンバー入りを果たした。【以下発表全文】平素