「北中米Ｗ杯・１次リーグＪ組、アルゼンチン代表４-０オーストリア代表」（２２日、ダラス）サッカーアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシがオーストリア戦で２得点、Ｗ杯通算得点を歴代単独最多の１８に伸ばした。試合後、メッシは「２連勝は僕らのプランにあったけど簡単にはいかないことは分かっていた。誰かが何かをプレゼントしてくれるということはなく、試合は拮抗したもの。多くの激しさがあり、ポゼッションをす