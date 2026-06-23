「一般戦」（２４日開幕、平和島）占部一真（３４）＝福岡・１１７期・Ｂ１＝が注目されていた２７号機を獲得。前節で吉村誠（静岡）が足を仕上げて優出２着の結果を残したエンジンだ。２３日のスタート特訓後は「スタートが難しいって聞いていたけど、大丈夫そうです。特訓は３本ともバラつきなく行けました。下がることもないし、雰囲気は良さそうです」と早くも手応えをつかんでいた。２４日の初日を見据えては「調整はチ