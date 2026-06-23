秋田ノーザンハピネッツには15歳以下と18歳以下のユースチームがあり、それぞれプロの舞台を目指して活動しています。幼いときからあこがれていた世界に近づこうと努力する高校生を取材しました。練習場所は、その日によって変わります。秋田ノーザンハピネッツの下部組織、ユースチームには15歳以下と18歳以下、ふたつのカテゴリーがあります。 小松亮太さん「しっかり（コンディ