お互い独身だった頃は楽しく遊べたのに、妊娠出産を経たことがきっかけで友情の形が変わってしまうことがあるようです。漫画家の戸塚ネオさんの作品『母になって、友は変わった〜喜美子編〜』では、そんな友情の変化を描いています。【漫画】「母になって、友は変わった〜喜美子編〜」（全編を読む）主人公のまゆは、以前勤めていた会社で親しくしていた年上の友人・喜美子と、久しぶりに食事へ出かけました。ところが喜美子は、妊