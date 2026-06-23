窃盗事件でにわかに注目集める「移動式（可搬式）オービス」とは？2026年6月18日、いわゆる「移動式オービス（可搬式オービス）」と呼ばれる自動速度取り締まり器が埼玉県内にて盗まれたというニュースを見て、筆者（オービスガイド 大須賀克巳）はとても驚きました。なぜなら筆者は、これまで100か所以上の移動式オービスが設置されている現場へ行きましたが、移動式オービスの近くでは必ず警察官が待機している様子を見てき