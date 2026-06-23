100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月23日より、「はま寿司の九州うまかねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「九州産 生さば」同フェアでは、脂のりがよく旨みがつまった「九州産 生さば」と、身の締まったアジを、爽やかな大葉と生姜でいただく「九州産 あじのたたき大葉つつみ」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「九州産 あじのたたき大葉つつみ」はま寿司「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき」また、香ばしい風味が