「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」が6月26日、東京都文京区にオープンする。豚骨脂泡ラーメン英国昇龍は、ロンドンで培われた経験と理念を原点とし、その後、福岡において本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自のスタイルを確立している。東京初出店となる同店では、博多の食文化をベースにしつつ、独創的な商品開発に取り組み、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の新たな魅力を発信する。看板商品の「トリュフ