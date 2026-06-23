イコンは6月19日、「京都祇園ビアガーデン」を、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT屋上にオープンした。期間は9月26日まで。京都祇園ビアガーデンオープン京都の街並みを一望できるロケーションで、焼肉の街・北見の生ダレ焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川の塩ホルモン、釧路のザンタレという本場でも同時に味わうことが難しい「北海道3大肉グルメ」を味わえる。さらに、サロマ和牛やジンギスカン、牛タンバター焼きしゃぶなどを炭火