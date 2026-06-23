エーゾーンは6月12日、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する海賊船を再現した「wa-gu-mi」ONE PIECE海賊船シリーズ全6種を発売した。「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種同商品は、竹素材の温かみを活かした3Dクラフトアートで、精巧なレーザーカットにより特徴的なフォルムを表現している。帆には紙素材を採用してリアルさを追求した。「ゴーイング・メリー号」「サウザンド・サニー号」「レッド・フォース号」「サーベル・オ