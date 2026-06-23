グルメラボは6月17日、トリュフ専門コンフェクショナリーブランド「AROMA TRUFFLE」の新店舗を、大丸芦屋店1階にオープンした。トリュフフィナンシェAROMA TRUFFLEは合成香料を使わず、天然トリュフ由来の香りと素材にこだわり抜いた商品を展開している。洗練されたライフスタイルや高い審美眼を持ち、ギフト需要の高い芦屋エリアにおいて、特別な贈り物としてのトリュフコンフェクショナリーを提案していく。トリュフポップコーン