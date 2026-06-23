治兵衛が運営する「道頓堀 治兵衛(じへい)」は6月18日、夏の三銘品である「鱧(はも)」「伊勢海老」「鰻」を主役にした特別会席プランの提供を開始した。9月13日までの期間限定で販売する。花水木道頓堀川を見下ろせる人気の席などで、職人の技が光る多彩な調理法による夏の美味を楽しめる。プランは3種類。「花水木」(通常7,700円→期間限定で6,050円)は、鱧ちりや鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯に加え、伊勢海老サラダなど全10品