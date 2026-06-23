フジ日本は6月23日、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(イヌリーナ)」をリニューアルし、第1弾商品として機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を自社ECサイトで発売する。Inulina pure同商品は、創業77年の糖研究の知見を結集し、腸内環境改善の先にある健やかな生活を支える「次世代腸活」をコンセプトに開発した。砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina」を採用し、発酵速度の異なる2種類のイヌ