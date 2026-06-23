ＪＲ北海道は２０２７年から運行開始をめざす新たな観光列車「赤い星」について、詳しい運行計画や販売価格を発表しました。「スタートレイン計画」としてＪＲ北海道が２０２７年から運行を予定しているのが、新たな観光列車「赤い星」と「青い星」です。そのうち札幌ー網走間を走行する赤い星は、札幌を午前９時すぎに出発し、午後４時ごろに網走に到着。また、折り返しについては翌日の午前１０時に網走を出発し、午