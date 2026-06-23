24日、薩摩地方は朝から雨で、一時雷を伴い激しく降る見込みです。雨が降り続くため、土砂災害への警戒が必要です。大隅地方も雨で、ピークは昼頃とみられ、その後も雨が続く見通しで、地盤の緩みに注意が必要です。種子島・屋久島地方は概ね雨の一日で、雷を伴って一時的に雨脚が強まる可能性があります。奄美地方は北部で曇りがちとなり、にわか雨の所もある一方、南部では晴れ間が出る見込みです。台風7号に加え台風8