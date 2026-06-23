リシュモンジャパン モンブランは6月24日、「モンブラン 横浜高島屋店」をオープンする。ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアル同店は横浜高島屋2階のインターナショナルブティックスに位置し、豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間が特徴。筆記具や時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で卓越したクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾンとしての世界観を展開する。オープンを記