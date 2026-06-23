金澤烏鶏庵の里は6月1日から、公式通販サイトにて「烏骨鶏の夏の贈り物」を開始した。8月17日 11時頃までの期間限定で実施する。金魚の焼印のカステラも販売同社は希少で栄養価の高い烏骨鶏の卵を使用した菓子を展開している。このほど、お中元向けに看板商品の「烏骨鶏かすていら」をはじめ、プリンやバームクーヘンとの多彩な詰め合わせ商品を用意した。期間中は、対象となる一部商品の送料が全国一律330円となる特典も用意する