ラウダは6月5日、2026年4月より日本国内での販売を開始したイギリス・ロンドン発の高級紅茶ブランド「THE TEA MAKERS OF LONDON(ティーメーカーズ・オブ・ロンドン)」における「ティーバッグ4種お試しセット」の販売を開始した。ティーバッグ4種お試しセット同ブランドは、ロンドン郊外に拠点を置く紅茶ブランド。「The Ritz London」をはじめとした英国の一流ホテルで採用されており、世界的な食品コンテスト「Great Taste Awards