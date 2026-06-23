日本野球機構(NPB)は23日の公示を発表。オリックスは博志投手を1軍登録しました。博志投手は、今季9試合に登板し2勝0敗2HP、防御率1.46を記録。12日に登録抹消となりましたが、その後、ファームで2試合に登板し、いずれも1イニングを投げ調整しました。1軍の舞台で再びチームに貢献できるか注目です。