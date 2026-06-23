AKB48は23日、メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。公式サイトで経緯を説明し、「AKB48として初めてとなる契約解除」だと明らかにした。AKB48ではこれまで卒業や活動辞退の形でグループを離れるケースが一般的で、運営が詳細な理由を公表した上で契約解除を発表するのは極めて異例となった。発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンと