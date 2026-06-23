東武百貨店 池袋本店は6月24日〜29日、「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を、8階催事場で開催する。鮑まるごと贅沢弁当期間中は、初出店7店舗を含む約60店舗が集結し、暑さや梅雨のジメジメをを吹き飛ばすようなひんやりメニューや、会場で調理する出来たてグルメを販売する。ひんやりメニューには、岩手県産ブルーベリーを使った「初夏の岩手県産ブルーベリーサンデー」(980円)や、大玉の新品種を用いた「やまがた紅王と紅秀