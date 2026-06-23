AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。5月1日に活動休止を発表。理由は体調不良と発表されていた。発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合い