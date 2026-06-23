日本野球機構（ＮＰＢ）は２３日、出場選手登録を公示した。阪神は梅野隆太郎捕手、浜田太貴外野手を出場選手登録した。梅野は１０日に出場選手登録を抹消されていた。昨オフの現役ドラフトで加入した浜田は、１軍ではここまで７打数無安打で、５月３日に降格。２１日のファーム・オリックス戦（豊中）で３号ソロを放っていた。広島は辰見鴻之介内野手を抹消した。２０日のヤクルト戦で盗塁した際に負傷。この日、左膝内側